潮州驛站商場「卡關」 暑假難開幕

2019-07-12 17:05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕不少人敲碗期待的潮州火車站商場「潮州驛站」，原本力拚今年暑假開幕試營運，沒想到在消防安檢上「卡關」，開幕日期只能往後延，商場籌備處預估，最快恐得延至10月才能開幕。

台灣鐵路局去年釋出屏東及潮州站場空間做為驛站商場，「屏東驛站」去年底開幕後，營運成效佳，讓「潮州驛站」打算趁勝追擊。

但潮州火車站站體設計為開放式空間，與屏東火車站不同，要將開放式空間改造成為室內商圈，就得通過消防安檢、無障礙設施及其他室內裝修等相關法規，因此潮州驛站在設計與申請過程，比屏東驛站更加複雜。

驛站商場籌備處長李玉芬表示，潮州驛站的消防安檢、無障礙設施及室內裝修等都必須重新審核，期程會比屏東驛站長，目前潮州驛站已通過無障礙設施規定，預計下週將進行第2次消防安檢，通過後即能進行後續裝修及業者進駐等作業。

不少業者看準車站商機，紛紛簽約搶進驛站商場，潮州驛站今年年初招商已逾8成，站體外牆也陸續露出廣告，像是肯德基、皇家馬德里、Amour、多麥綠、BOBSON、思薇爾、TOY WORLD、Happy100等多家業者都將進駐，但受到開幕日期延後影響，業者信心也受到打擊。

簽約進駐的業者透露，原本預估能夠搶攻暑假商機，因此早在今年年初就進行新進人員招募及培訓，現在人員訓練好了，卻等不到商場開幕，確實很憂心。

商場籌備處表示，目前正逐一克服、落實相關法規，最快可望在10月試營運，近年屏東縣政府積極推動觀光，帶動搭乘大眾運輸工具到屏東旅遊的人次增加，並反映在車站商場的營運上，屏東驛站現在每月營收達3千萬至3.5千萬，潮州火車站是屏東的交通樞紐之一，商機可期。

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