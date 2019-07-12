台中環狀路網最後一段路 豐原2號隧道貫通、預計2022年全線通車

2019-07-12 16:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中環狀路網最後一段路，國道4號豐潭段目前施工中，此路段為國道4號豐原端起，往南以隧道穿過豐原東南側山區，終點於潭子聚興地區銜接台74線，全長約10.9公里，其中，隧道就有3座，隧道總長達3.8公里，佔整體工程3分之1，第一座隧道豐原2號於今天（12日）雙線貫通，工程單位希望能在民國111年（2022年）全線竣工通車。

今天貫通的部分，是豐原2號隧道的東行線，至於西行線部分，則是在今年5月28日率先貫通，整體工程進度再往前邁進一步，施工的交通部高速公路局第二新建工程處表示，整體工程雖然還有很多挑戰，但將持續趕進度，希望國道4號台中環線豐原潭子段於民國111年能如期完成，給台中地區民眾一條安全舒適的環狀高速公路。

另外，基於「落實工安」、「堅持品質」及「確保工進」，二工處政風室也於今天邀請廉政署駐署檢察官楊植鈞，為施工團隊進行「圖利與便民」講習，結合公私部門的力量，建立廉政夥伴關係，為整體工程品質奠定堅實基礎。

二工處為增進民眾對國4豐潭段工程之了解與信任，於廉政會報決議通過於二工處網站，建立國4豐潭段工程行政透明專區，民眾可透過此網頁，輕鬆便捷獲得該工程的施工計畫、進度、照片、品質檢驗情形等資訊，歡迎民眾關心國4豐潭段工程的品質與進度。

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