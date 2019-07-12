新北國中小教室智慧化 侯友宜：2年投入5億元

2019-07-12 15:11

〔記者何玉華／新北報導〕到北歐考察的新北市長侯友宜，11日下午參訪芬蘭非營利組織HundrED，交流教育創新理念；侯友宜也提到，未來2年內要投入5億元，讓新北市1萬餘間的教室智慧化，希望每校同學都能享用平板電腦、大尺寸螢幕，以及軟體升級。

新北市政府指出，非營利創新教育機構Hundred善於教育創新實驗，每年從世界各地發掘分析案例，透過數位化，公布年度100個創新教育好點及舉辦論壇傳遞教育理念。

侯友宜11日下午率團拜訪HundrED總部，並向HundrED全球研究負責人Mr. Christopher Petrie請益，包括如何引導學生發掘問題、尋找方法、搜尋資源，以及評審的標準等。HundrED分享今年的重點創新教育計畫「Digital Wellbeing」（數位與身心健康）計畫，希望透過教育，讓學生了解網路上的霸凌、假新聞等議題，進而創造更友善的網路環境。

侯友宜回饋說，數位科技快速成長，台灣年輕人花在數位裝置上的時間也越來越多，科技帶來新知識與交友範圍擴大，但也要透過教育，讓年輕人養成使用數位裝置的健康習慣，才能在心理、生理及社會層面都健全發展。

侯友宜說，未來2年內要投入5億元，讓新北市國中小1萬600間教室智慧化，每校同學都能享用平板電腦、大尺寸螢幕，以及軟體升級。侯友宜並邀請HundrED今年12月蒞臨台灣，參加「2019新北市學習共同體學校年度國際研討會」，並與新北市師生分享最新評選出的創新教育。

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