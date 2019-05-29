中央擬廢除印花稅 侯友宜：中央請客、地方買單

2019-05-29 10:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長蘇貞昌指示財政部研議廢除印花稅，恐衝擊地方政府財政。新北市長侯友宜今天不滿表示，中央缺乏配套措施，淪為「中央請客、地方買單」，對新北市政府的財源更是雪上加霜。

侯友宜今天主持市政會議表示，許多中央對地方的法令皆採取齊頭式的規定，當中央命令一下來，地方政府是否全數買單，有討論空間，尤其新北市城鄉差距大，應該因地制宜，採取更彈性的作法。

侯友宜舉例說，最近行政院擬取消印花稅，印花稅是地方政府重要稅收來源之一，中央沒有任何配套措施，也未講清楚替代財源就要貿然實施。目前新北市平均每位市民獲得的統籌分配稅款，是六都最後一名，他請法制局與中央協調，例如新北市上繳中央的稅收，是否可以少繳一點，不然老是「中央請客、地方買單」，對新北市政府的財源是雪上加霜。

此外，針對不合時宜的地方自治法令，侯友宜要求法制局主動積極協助各局處，審酌自治條例，該調整的進行調整，與人民權利義務相關的重要法令，須督促各單位盡快提出，送至議會審議，涉及中央法令部份，與在地立委或政黨合作，提案送至立法院，法令有時候很僵硬，法制局應從市民的角度出發，替新北市發聲。

侯友宜強調，適度解釋法令，有助於支持政府重大政策，執法過程必須有法律依據，也要站在便民、利民、同理心的角度思考，貪瀆與圖利只有一線之隔，希望不要因為法令模糊不清，讓市府同仁執法面臨困難。

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