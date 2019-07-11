侯友宜出訪北歐抵芬蘭 參訪高齡共融遊具

2019-07-11 21:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜率市府團隊至北歐四國進行11天的考察行程，今天（11日）抵達首站芬蘭，由台灣駐芬蘭代表程其蘅陪同，參訪首都赫爾辛基高齡公園。侯友宜表示，將汲取國外的創新經驗，帶回新北市推動。

高齡公園的設施由Lappset共融式遊具公司製造，專案負責人Ms. Janita Rousu說明，設計理念是希望刺激年長者運動，讓長輩活得健康長壽，並透過訓練適應日常生活，例如鍛練手臂力量的器具，能幫助長輩手舉高拿取東西。

侯友宜表示，芬蘭高齡者平均臨終前二週才臥床，顯示提升老人健康的作法可有效延緩長者的衰老期，新北市盼引進此觀念，透過簡易「動健康」，讓老人家走出戶外，養成運動習慣，提升生活品質。

侯友宜指出，新北市65歲以上的老年人口接近54萬人，在高齡化趨勢下，公園應規劃成為老少咸宜的休憩場域，讓各年齡層的市民都能找到適合的遊玩方式。

赫爾辛基的高齡公園與台灣一般公園相較，運動設施更能鍛鍊身體各部位，侯友宜指示同行的民政局長柯慶忠與社會局長張錦麗，參考芬蘭經驗，並結合物理治療師專業意見，在新北市規劃推動。

柯慶忠說，人口密度較高的都會區例如板橋、新莊、五股、三重等地區發展較早，多數公園設施已達使用期限，且簡易遊具及體健設施無法滿足多元全齡需求，市府自2017年起與NGO、公民團體及專家學者共同推動公園遊戲場興闢及改善，截至去年底已完成55處公園特色或共融遊戲場，未來2年內預計完成28處，將借鏡國外成功案例，提供市民更多元的休閒及遊戲場域。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法