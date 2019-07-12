713事件70週年前夕 林寶安教授記錄口述歷史

2019-07-12 13:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕外界視為「外省人228」的713事件，在當年戒嚴時代，一直是禁忌話題，透過國立澎湖科技大學教授林寶安的口述歷史，讓那一段淹沒於時代巨輪的案件，終有重見天日的機會，明日在澎湖開拓館將舉行70週年特展。

1949年國共戰爭進入最後階段，山東8所中學5000多名流亡師生，經過「廣州協議」，分搭2艘船隻在馬公、漁翁島登岸，由於當時澎湖防衛司令部有官無兵，司令官李振清片面毀去「半學半訓」約定，強迫學生當兵，引發713事件，2位校長張敏之、鄒鑑與5位學生在台北馬場町遭到槍斃，史稱713事件。

由於山東流亡學生當兵或進入子弟學校就學，隨後也都離開澎湖前往台灣，在澎湖人的眼中只是過客，並未與澎湖當地人有密切接觸，因此713事件一直未引起注意，直至1997年新黨立委葛雨琴、高惠宇等提案，才真正獲得平反，2008年在澎湖觀音亭設立紀念碑，國家人權博物館2016年透過澎湖縣文化局，委託林寶安教授進行口述歷史。

根據林寶安調查，山東流亡學生分成2批，1批前往從軍，1955年台中火車站「425」靜坐抗議事件，就是713被強迫當兵的學生希望退伍復學，1959年國防部才以木蘭專案准予退伍；另一批則就讀澎防部子弟學校，先是在馬公國小，後又遷移至北辰市場士官俱樂部（現為全聯社），1953年遷往彰化員林實驗中學（現更名為崇實高工），還有一部分進入花蓮師範，成為當年教育英才的師資。

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