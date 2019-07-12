美食飄香、文創進駐 北埔「圓樓市場」改造中！

2019-07-12 13:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕來北埔老街遊玩，別忘了到「圓樓市場」祭五臟廟！新竹縣北埔鄉公所推動活化傳統市場方案，7家文創店家進駐今起試營運，市場裡從現代的西式早午餐、日式拉麵、北埔咖啡、到在地的水晶餃、鹹豬肉、仙草等多樣化熟食選擇，期待擴大北埔老街的人潮範圍，打造另一個「新竹市東門市場」的成功案例。

北埔鄉長莊明增表示，北埔傳統市場於2000年興建，因外型為一座圓樓，地方人稱圓樓市場，20年來雖經歷任鄉長積極經營，但礙於整個消費型態的改變，如大賣場、超級市場、農民直銷站等成立，相對地造成傳統市場的沒落，攤商感嘆難以生存。

由於北埔老街知名度高且人潮熱絡，他一直在思考如何結合老街，把人潮帶進與老街僅短短100公尺距離的圓樓，所以公所提出傳統市場活化方案，爭取代表會支持。

莊明增說，活化方案運用100萬元內本預算，第一步先辦理招商，今天就是7家創新店家進駐試營運，接下來將進行硬體修繕，包括改善排水設施等，希望藉此吸引廠商和消費者進來，擴大老街的範圍，提供遊客更多元的消費選擇。

鄉代會主席徐鏡明和代表們，今早也到圓樓市場鼓勵店家。徐鏡明一一介紹，除了生鮮蔬果和肉品等食材，熟食部分有當地人愛吃的水晶餃、滷味、粄條、牛肉麵、麻辣鴨血臭豆腐、大腸麵線、米苔目冰等，以及創新的西式早午餐、日式拉麵、大碗公挫冰、泰式料理，還有玻璃瓶裝特別印製的北埔咖啡，連在地知名的陳記仙草和鹹豬肉也從街上進駐開分店。

嶄新的文創店家進駐之後，刺激了原來的在地店家，開始注重並著手提升產品品質和外觀門面，產生意想不到的效益，希望透過一步步的改造，讓傳統市場重新活絡起來。

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