全國中小學科展移師高雄 將由6輛無人機群飛開場

2019-07-12 11:31

〔記者林曉雲／台北報導〕第59屆全國中小學科學展覽會今年移師高雄，7月22日至28日將在高雄展覽館展開為期7天的競賽活動，最近福衛7號人造衛星升空，讓國人振奮，今年中小學科展也將由6輛無人機群飛表演炫亮登場，象徵台灣近年在校園推動程式創客的精神。

因應今年是元素週期表年，記者會中安排政次范巽綠、高雄市教育局長吳榕峯等人「瞬息萬變」演示秀，巧妙運用化學藍瓶反應及震盪反應產生的色彩變化，高雄女中校長林香吟也帶著雄女學生們北上參加記者會分享。

教育部政次范巽綠表示，中小學科展和108課綱強調的探究與實作方向一致，科學如此有趣，全國各縣市師生共同體驗科學的美妙，是非常幸福的事情，59屆由高雄市承辦是她擔任高雄市教育局長時答應承辦，屏東登會的無人機讓國人印象深刻，中小學科展無人機群飛表演，也同將展現出多采多姿的面貌。

科教館館長陳雪玉說明，今年全國各級學校科展參賽作品達1萬2496件，經初選參加地方展覽的作品有4753件，最後進入全國展覽會的作品只有400件，約占3％，1792名師生參與盛會，科教館將把這些優秀作品彙編放在科教館網站，提供中小學教師豐富的科學研究素材，目前累計已有8665篇，成果豐碩。

陳雪玉表示，今年科展設置科普實驗區，為強調從做中學、從玩中學，彰顯全國科展的科學性、獨創性、趣味性及多元發展，特別結合產官學資源，以工業創新、趣味教材、能源永續、基礎科學、應用科學，規劃五大系列主題、68個攤位，並設計有趣的科學闖關遊戲，6天共有24個場次的科普工作坊，由一線科普教師現場免費授課。

高雄市教育局長吳榕峯指出，今年科展加入「海洋教育」特展區，由中山大學、高雄科技大學、海洋生物博物館、台灣國際造船公司、中油等單位展出台灣最新穎的海洋科技，並邀請高雄出生的曾志朗院士及洪蘭教授夫妻檔，在科展期間分享「跨域學習、深耕人生」主題，激盪學生們多元思維及寬廣視野，更要特別感謝高雄女中和五福國中全力投入科展準備。

雄女學生萬文甯和楊俐婷則在記者會中分享經驗，她們表示，參加科展有助於未來的學習歷程檔案，長期習慣標準答案下，參加科展讓她們重新拾回探究與實作的能力，從實作中找到科學研究的熱情，並培養良好挫折忍受力，小時候想改變世界的夢想，也在科展中一小步一小步實踐，科展如同給她們一雙翅膀，在科學世界中遨翔。詳情可至第59屆全國科展官網查詢。

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