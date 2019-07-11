強推5千元瓦斯安全控制器 消保官教你這樣退錢

2019-07-11 20:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里十九甲地區，近日有自稱是瓦斯公司的服務人員，趁著只有長輩在家，進入家中檢查瓦斯管線，告知瓦斯外洩，恐有氣爆危險，鼓吹民眾換裝「瓦斯安全控制器」，一個收費5000多元，等到家人回家一查，市價僅約450元上下，質疑是另類的詐騙手法，大里立德里長江和樹接獲里民陳情，呼籲民眾要小心此種不實的推銷手法；消保官則提醒，此種方式7天內可要求全額退費解除契約。

市價僅450元 趁長輩在家時勸說

大里立德里長江和樹表示，這幾天十九甲地區包括立仁路、立新街都有民眾反映，有2人1組自稱是瓦斯公司人員，表示要做定期檢查，並告知家中有瓦斯外洩，恐有氣爆危險，鼓吹換裝「瓦斯安全控制器」，因白天只有長輩在家，擔心發生危險答應換裝，沒想到一個收費5000到5500元，等到晚上家人回家得知才知道買貴了。

江和樹表示，拿著民眾換裝的「瓦斯安全控制器」詢價，發現一個市價僅約450元上下，價差超過10倍，實在貴的離譜，希望民眾能提高警覺，避免當冤大頭。

十九甲派出所所長程錫國表示，並未接獲民眾報案，因對方有提供商品，且此商品也確實有瓦斯漏氣時斷氣的功能，屬於消費糾紛，詐騙不易成立。

「訪問交易」7天猶豫期 可要求全額退費

市府消保官室康馨壬主任今天表示，此種方式屬「訪問交易」，依消保法19條，民眾享有7天的「猶豫期」，可要求解除契約全額退費恢復原狀，建議民眾除打電話要求業者退錢，記得到郵局寄出1式3份的存證信函，若業者還是沒退錢並取貨，可打「1950」消費者保護專線或向市府消費者服務中心申訴。

康馨壬並提醒民眾，若接獲瓦斯檢查通知，可打瓦斯公司帳單上（非通知單）的電話查證，若現場更換零件，依目前作法，會將費用併入下一期天然瓦斯帳單，並不會現場收費，因此只要是需現場收費，就要小心不是家中的天然氣公司，民眾提高警覺才不會當冤大頭。

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