白沙屯拱天宮獻愛 將捐娃娃車給通霄鎮立幼兒園

2019-07-11 19:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮遠近馳名，得知通霄鎮立幼兒園目前僅有兩輛接送車輛，將捐贈一輛專用車給鎮立幼兒園，通霄鎮長陳漢志感謝拱天宮熱心公益，關懷文教。

通霄鎮公所說，目前鎮立幼兒園共有120名學生，但是接送車輛只有兩輛，而通霄幅員遼闊，依山傍水，接送的學童人數多，不少學生需要久候搭車，加上車輛少，相對車輛損耗率也高。

拱天宮捐贈車輛後，可縮短學生等候搭車時間，學生留在幼兒園的時間也變長，學習時間更多；而且能減少車輛耗損率，更可造福住處較偏遠的學生，家長也不用忙著接送學生。

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