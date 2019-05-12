頻遭冒名辦活動或募款 通霄白沙屯拱天宮：違者提告

2019-05-12 21:03

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮南下徒步進香活動，已成為全國重要的宗教活動，拱天宮管理委員會主委洪文華指出，近來有各地聯誼會、民間團體舉辦活動或集資募款，常使用「拱天宮」之名，造成信眾誤解為拱天宮所辦活動而影響聲譽，已公告嚴禁使用「拱天宮」之名，違者將提告。

白沙屯拱天宮媽祖徒步到雲林縣北港鎮朝天宮進香，來回約400公里，已有200多年歷史，參加的信眾一年比一年多，近年來都超過10萬人次，是全國宗教盛事之一，行政院文化部已列入無形文化資產。

洪文華指出，進香期間常有地方團體在車輛、團服或文宣製品上，使用「拱天宮」之名，讓信眾誤認是拱天宮公務車輛或管委會工作人員，經信徒檢舉，已造成宮方困擾。

洪文華表示，「白沙屯拱天宮」與「拱天宮」為該宮對外互動交流之名稱，嚴禁以任何形式使用，避免誤導、混淆或損害拱天宮聲譽。

洪文華強調，拱天宮管委會已對外公告，日後舉凡民間團體、聯誼會或組織，嚴禁以拱天宮之名製作商品或衣物，舉辦募款活動或張貼文宣，若損及拱天宮聲譽，將追究法律責任。

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