苗縣獲8000萬經費 將打造7處觀光新亮點

2019-07-11 11:04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府為提升觀光旅遊品質，營造地方旅遊環境，向交通部觀光局申請補助經費，期待能發展與整合地方特色並加以串連觀光網絡，獲補助約8000萬元，加上執行單位需配合負擔自償款及配合款2500餘萬，將於縣內7處營造觀光新亮點，預計8或9月開工，完工時程因各項目不同不一。

苗栗縣政府文化觀光局指出，7案包括白沙屯車站周邊環境改善工程、頭份市羅埂埤周邊景觀環境改善工程、苗栗市舊山線漫遊景點營造工程、造橋大潭水岸旅遊環境營造、苗栗縣通霄鎮山海觀光旅遊帶計畫、卓蘭鎮遊（休）憩小鎮景點營造計畫、108年度苗栗縣頭屋鄉明德水庫兒童遊憩公園整體營造計畫等。

其中白沙屯車站周邊環境改善工程將綠美化周遭環境，並提供居民與遊客接駁路線，方便遊客搭車來往。而頭市鎮羅埂埤周邊景觀則是因「羅埂埤」位於頭份後花園旁，其池面水波瀲灩，期盼串聯附近景點成為休閒旅遊帶。

而明德水庫兒童遊憩公園整體營造計畫則是增加整體環湖風景區完整性，型塑成家庭親子旅遊觀光區。至於苗栗市舊山線漫遊景點則於功維敘隧道，規劃為展演區、歷史沿革廣場與生態區等。

造橋鄉大潭水岸旅遊則將整合桉心園、造橋好客綠廊道等景點，打造台1線與台13線間淺山自然生態與產業體驗。而卓蘭鎮遊憩小鎮則整合社區公共園區、步道與瀑布和相關歷史據點，串連地方景點。

至於通霄鎮山海觀光旅遊帶則利用通霄依山傍海的地理條件，整合通霄海水浴場、虎頭山公園、心形公路、拱天宮、木雕與挑鹽古道等觀光資源，希望能「登山觀海‧精彩通霄」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法