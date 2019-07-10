新幹線車站看見台南 吸引日本哈台族來觀光

2019-07-10 11:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南逐漸成為日本雜誌的報導熱點，掀起「哈台南」風潮，日本群馬縣廳一樓廣場的「2019群馬台灣日」設攤行銷台南的觀光與芒果之外，還首創在新幹線上毛高原車站設置台南特展，這也是日本關東地區新幹線車站史上首次展出外國城市的形象展覽，台南的城市身影，已走進日本人的日常！

台南市政府說，這次是市府與日本友誼城市群馬縣水上町政府合作，在新幹線的上毛高原站設置「Friendship Box友誼交享閱」台南特展，創下日本關東地區新幹線車站展出外國城市形象展首例。

現場不僅展示豐富的圖書跟文物，還裝置了象徵台南老街意象的紅燈籠，並以大型海報介紹愛文芒果、普濟殿燈會、大魚的祝福、鹽水蜂炮以及四草綠色隧道，向出入車站的旅客招手呼喚，希望讓更多人因此認識台南、來到台南。

此外，埼玉縣大宮市的JR車站匯聚多條新幹線，每天有高達25萬人在此出入，而位在車站旁的東日本連攜中心也於7月6日至7日展示「Friendship Box友誼交享閱」台南特展，市政府提供100公斤的新鮮台南愛文芒果，在現場舉辦芒果試吃行銷活動，更安排人氣吉祥物群馬寶寶驚喜現身推廣芒果，吸引不少旅客停下腳步認識台南。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法