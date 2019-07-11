環保署調整空氣品質標準 PM10加嚴、PM2.5不變

2019-07-11 10:51

〔記者劉力仁／台北報導〕配合去年8月空汙法修正，環保署新空品標準出爐，懸浮微粒（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、鉛空品標準加嚴，細懸浮微粒（PM2.5）標準不變，新標準訂於今年實施，各縣市政府將根據新標準修正空品改善計畫。

民國101年5月14日空品標準修正，環保署將PM2.5年平均值及24小時值納入空品標準，因PM2.5對於健康影響甚大，如何減低PM2.5濃度成為各界關心焦點。

環保署表示，世界衛生組織於2005年提出PM2.5空品準則值以日平均值標準25微克／立方公尺、年平均值10微克／立方公尺，作為改善目標，但世界衛生組織也指出，各國可考量當地汙染源現況、確實可行技術、社經情況訂定空品標準。

目前我國（PM2.5）日平均值標準為35微克／立方公尺，年平均值15微克／立方公尺，這次沒有改變，和韓國標準一樣，比日本、香港、中國大陸嚴格。環保團體訴求PM2.5標準年平均值應從15微克／立方公尺，加嚴到12微克／立方公尺，和美國一樣。

環保署空保處副處長謝炳輝表示，環保署有聽到民間團體的聲音，但是考量國家社經狀況、防治技術，配合整體汙染防治目標，採取務實態度，這一波並未改變，未來將會檢討。

環保署這次修正懸浮微粒（PM10）日平均值標準從125微克／立方公尺，加嚴到100微克／立方公尺、年平均值從65微克／立方公尺，加嚴到50微克／立方公尺，和日韓、香港一致；二氧化硫小時平均值從0.25ppm加嚴為0.075ppm、年平均值從0.030ppm加嚴為0.020ppm；二氧化氮小時平均值從0.25ppm加嚴為0.1ppm、年平均值從0.050ppm加嚴為0.030ppm；鉛3個月空品平均標準從1微克／立方公尺加嚴為0.15微克／立方公尺。

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