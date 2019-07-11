壯漢被女友跨坐硬上 下一秒喊「好痛」前端流血不止

2019-07-11 08:58

［記者方志賢／高雄報導］一對20多歲熱戀情侶，有一天女友突然「性」致高昂，想跟男友床戰，但男友急著出門工作，女友卻把他壓在床上硬上弓，在沒有足夠前戲，陰道乾澀，她硬是坐上去，突然男生大叫一聲「好痛」，拔出來一看陰莖前端流血不止，痛得急衝醫院就醫！

泌尿科開業醫師張美玉表示，某天門診時，一名年輕壯漢，手摀住下體，口罵三字經，衝進診間高喊「有人強暴我」，經診斷原來他陰莖繫帶撕裂傷，傷口流血不止，經採壓迫止血，10分鐘後流血就止住。

醫師勸他別緊張，照顧好傷口，等好了再和女友行房就行了。沒想到男子很生氣的說：「從現在起，她就是我前女友了。」

張美玉說，陰莖繫帶是陰莖下面一條連接龜頭與陰莖體的皮褶，性行為時沒有前戲，女性陰道過度乾澀或做愛的姿勢不當，很容易造成陰莖繫帶撕裂傷，她提醒性愛的前戲是必要的，慾火燒起來，男方陰莖、女方陰道都會分泌愛液，有潤滑液，才能有歡愉安全性行為。

另外一名40歲壯男，每次要和女友嘿咻時，要進去的緊要關頭就會「軟掉」，原來過去有一次行房時，他的陰莖勃起狀態，女友突然用力從中間使力一折，「波」一聲，尿道大量流血，緊急就醫，還好僅傷到「尿道海綿體」，所幸未傷到「陰莖海綿體」，也沒有影響性功能。

張美玉說，壯男後來也與女友分手，但即使換了新女友後，每次要做愛前受傷的那一幕陰影都揮之不去，要進入的那一剎那就軟下來，研判他罹患「心因性陽痿」，目前仍尋求治療中。

張美玉表示，這兩個案例都是因女方一時好奇與好玩，原本是調情，卻因不當力道或沒有做好前戲潤滑，導致男性陰莖受傷、流血，最後造成分手。她強調「性愛是嚴肅又愉悅的事，適當挑逗是情趣，不當的挑逗就變成惡作劇，甚至悲劇。」

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