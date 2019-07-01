慘了！膿瘍誤認是癌症 名醫切掉病人陰莖挨告

2019-07-01 11:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕方姓男子向法院提出民事訴訟，他指控說，2013年間因陰莖疼痛，他在其妻蔡姓女子陪同下，向歐姓泌尿科名醫求診，名醫懷疑是陰莖癌，把他的陰莖全部切除，不料，事後報告卻顯示，病因僅是膿瘍，名醫與醫院應連帶賠償他與其妻共1541萬餘元，名醫答辯說，方男同意動手術，且切後尚4.5公分，方男所言不實，法院參考兩個單位的鑑定，其中一個單位鑑定認為方男是「罕見病例」，名醫的診斷與處置符合醫療常規，法院據此判決方男敗訴，名醫免賠。

判決書指出，方男指控說，歐姓名醫安排他實施「核磁共振MRI」等檢查，但檢驗報告尚未出爐前，名醫就先研判他罹患陰莖癌，安排於同年1月31日做膀胱鏡檢查與陰莖切片手術，數天後，上述檢驗報告於同年月11日與21日完成，並未發現罹癌或癌細胞轉移跡象，名醫卻不告訴他與其妻蔡女，就進行陰莖切片手術，手術中一併把陰莖全部切除，事後病理檢驗確認只是罹患膿瘍，並無惡性組織，造成他莫大損害，應賠償醫療費與精神慰撫金等共891萬餘元，另外，侵害其妻蔡女配偶權部分，應賠償650萬元，合計1541萬餘元。

歐姓名醫答辯說，方男求診時陰莖已有硬塊6個月之久，且有血尿症狀，他與放射科討論，認為惡性腫瘤的機會很大，手術前一天，他向方男說明，需進行「部分陰莖切除手術」，方男當時說，儘量不要切除陰莖，他告訴方男，他建議先做膀胱鏡檢查與陰莖腫瘤切片，「但是如不可行，還是建議要做腫瘤及部分陰莖切除手術」，方男同意並簽署手術同意書，手術之前，他又告訴方男，如果不得已，還是要做「部分陰莖切除」，方男再度同意，手術過程中，他發現腫瘤界線不清楚，如果只切除腫瘤，不切除陰莖，不可能將腫瘤完全切除，遂先中斷手術，與蔡女討論，蔡女同意後，他繼續手術並切除部分陰莖。

台中地院一審認為，依相關醫療文件，名醫手術前曾告訴方男夫妻，方男主張「未履行說明告知義務」，不足採信，另外，手術後方男陰莖仍有4.5公分，「並非全無長度」，法院委託林口長庚醫院鑑定，結論為名醫已「善盡術前充分討論之責，該行為符合醫療專業」，另外，台中地檢署也曾委託衛生福利部醫事審議委員會鑑定，認為方男是「罕見病例」，名醫是「最佳治療方式，符合醫療常規」，據此判決免賠，方男與其妻上訴二審，台中高分院見解與一審相似，判決方男敗訴，名醫免賠，可再上訴三審。

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