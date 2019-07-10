避免魚群熱斃 桃園老街溪環北橋下將設魚道

2019-07-10 22:32

〔記者李容萍／桃園報導〕日頭赤焰焰，連悠游在水裡的魚兒也受不了！桃園市老街溪環北橋水域經常有魚群因天氣轉熱、水溶氧量過低，加上溪床卵石受太陽曝曬增溫，翻白肚死亡，魚屍清不勝清，甚至棲息老街溪樹林的夜鷺、白鷺鷥也得啃食死魚；市府水務局為改善老街溪的棲地環境，今年10月將比照南崁溪，在環北橋的水域規劃深潭水域，推動河川生態保育。

水務局為防範天候遽變導致淺水域魚群死亡，去年5月利用河道整理之際，配合環保局於南崁溪檜稽橋至天助橋河段兩岸營造棲地環境，以間隔約20公尺埋設消波塊再以現地卵礫石覆蓋，建造出類似丁壩的具有多孔透水性的水利工程建造物，這種工法兼具環境生態；唯一缺點是暴雨超過一定水位，會把附蓋在丁壩的土石沖走，但只需再派機具整理河道即可復原效用。

水務局水利養護工程科長陳文龍表示，此構造物可產生回流區營造魚群避難空間，並可穩定河床、減緩流速保護堤防基礎，及讓水生昆蟲有棲息的空間營造魚群棲地環境，過去一年多，在南崁溪沿線河段發生多起天熱、溶氧量少魚群死亡事件時，在這段約200公尺長的水域幾乎沒有死魚出現，已獲得初步成效，讓魚群能在丁壩營造的灘地棲息。

藉由南崁溪的推廣成效，水務局逐步在桃園的河川尋找適合河段推廣，並將河道生態設計2.0版，選擇老街溪環北橋在今年辦理用地徵收的工程施作，預計在今年10月開工，橋下設計魚道設計，用溪底的大塊石頭乾砌成魚道，增加曝氣，增加溶氧量，希望能藉由這些設計內容讓河川的生命力延伸，河川的魚群及生物能有棲息處。

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