古厝屋頂恐塌陷 淡水忠寮李舉人宅會勘搶修

2019-07-10 19:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水區「忠寮李舉人宅」是淡水最大姓氏宗族李氏家族的家族古厝，建於1893年（清光緒17年），四合院宅院占地約0.5公頃，去年登錄為市定古蹟，但年久失修、屋頂有塌陷疑慮，立法委員呂孫綾今邀中央、地方會勘修復事宜。新北市政府文化局表示，將先緊急修復塌陷屋頂，並向文化資產局申請修復再利用計畫經費、工程經費，盼盡速修復。

新北市政府文化局文化資產科長羅珮瑄說，將先協助修復支撐、修復護龍的屋頂，經費約9萬元，約一個月可完工；同時向中央申請修復再利用計畫經費和工程經費，計畫經費約180萬元，工程經費和工期仍待評估，經費由所有權人以及中央地方共同分擔。

羅珮瑄也說，依文資法規定，接受政府補助的私有古蹟，未來應適度開放大眾參觀，讓大眾欣賞閩式建築的美。

李氏家族在淡水忠寮里有多棟古厝，其中位於竹圍仔8號的四合院「旗桿厝」，因起造者李懋蟾公是當年科歲貢生第一名，屋前立有旗杆，被稱為「李舉人宅」，李氏後代提報為古蹟，去年4月17日指定為市定古蹟，包括建物的正身、前廳、左右雙護龍、石砌駁崁等範圍。

文化局表示，淡水忠寮里舉人宅是北部少見的官紳宅邸，深具歷史文化價值，尤其正廳的木結構、木雕、石雕、彩繪和泥塑等，都是清代原物，具技術和藝術價值。

立法委員呂孫綾表示，李宅是淡水重要文化資產，希望文化部文資局、新北市文化局加緊腳步，除就建築失修情形緊急修復，也必須妥善規劃後續修復再利用計畫。

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