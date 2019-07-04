歷史建築淡水日本警官宿舍 8月重新亮相

2019-07-04 22:21

〔記者陳心瑜／新北報導〕「淡水日本警官宿舍」興建於日治時代初期，建築採和洋折衷式，和式屋瓦、屋頂和雨庇作法保留時代特色，過去是淡水郡役所警察課長的宿舍，2007年12月登錄「歷史建築」，但因缺乏經費，封閉、荒廢超過10年，前年淡水古蹟博物館終於獲中央補助，今年啟動修復計畫，最快8月底重新亮相。

淡水日本警官宿舍位於淡水區中正路12巷，緊臨重建街及三層厝街，從福佑宮西側陡坡拾級而上即可抵達，過去可眺望淡水河岸，也能監看港口船隻，頗有居高臨下意味，但視野現在已經被新建物遮蔽。

淡水古蹟博物館表示，日本警官宿舍原為淡水郡役所警察課長的宿舍，中正路一帶為日治時期繁榮的街區，北側則是新興的日本人居住區，因此這一帶有許多政府機關如郡役所、電信局、郵局、警局、街役所等，而日治時期廣設派出所，警官宿舍見證政府對民間的嚴密監控，而宿舍格局保存依舊，在淡水已經不多見。

市議員鄭宇恩說，樂見警官宿舍盡快修復開放，但歷史營造必須整體規劃，像是重建街的古蹟施家古厝、滬尾小學校禮堂預算已被凍支多年，希望修復盡早啟動。此外，老街後段的日式宿舍也仍待修復，希望新北文化局參考台北市「老房子文化運動」，媒合民間資源活化歷史建築。

淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，修復工程今年1月開工，目前在驗收階段，工程總經費為1993萬元，最快8月底可對外開放，營運方式仍在綜合各界意見評估當中。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法