新東陽資助桃機周邊偏鄉10校 受贈童國門演出

2019-07-10 16:49

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕新東陽公司今天在桃園機場舉行「感恩40年，傳遞溫暖、幸福啟航」公益捐贈活動，捐贈新台幣200萬元，資助10所偏鄉國小學童，現場並邀請溪海國小、沙崙國小、潮音國小等3所受贈學校的社團分別進行太鼓、陶笛及足球舞演出，向往來的國際旅客展現孩子們極具潛力的音樂及舞蹈表演能力。

新東陽公司總經理麥升陽表示，新東陽在桃園機場前身中正國際機場啟用時就進駐機場，為國內外旅客服務，今年在桃機適逢營運40週年時，為感謝旅客與回饋在地，特別捐贈新台幣200萬元，提供10所桃園國際機場周邊地區偏鄉小學在社團活動、課後輔導、照護等使用。

受贈學校學童在捐贈儀式中，演出太鼓、陶笛及足球舞，吸引不少國內外旅客駐足喝采。新東陽表示，也期待讓藉由在國門的演出，激發偏鄉國小學童的潛力，提供不同的視野，也希望將溫暖散播在社會各個角落。

新東陽公司今天捐贈新台幣200萬元，資助10所偏鄉國小學童，現場邀請溪海國小、沙崙國小、潮音國小等3所受贈學校的社團分別進行太鼓、陶笛及足球舞演出，向往來的國際旅客展現孩子們極具潛力的音樂及舞蹈表演能力。（記者朱沛雄攝）

新東陽公司今天捐贈新台幣200萬元，資助10所偏鄉國小學童，現場邀請溪海國小、沙崙國小、潮音國小等3所受贈學校的社團分別進行太鼓、陶笛及足球舞演出，向往來的國際旅客展現孩子們極具潛力的音樂及舞蹈表演能力。（記者朱沛雄攝）

新東陽公司今天捐贈新台幣200萬元，資助10所偏鄉國小學童，現場邀請溪海國小、沙崙國小、潮音國小等3所受贈學校的社團分別進行太鼓、陶笛及足球舞演出，向往來的國際旅客展現孩子們極具潛力的音樂及舞蹈表演能力。（記者朱沛雄攝）

新東陽公司今天捐贈新台幣200萬元，資助10所偏鄉國小學童，現場邀請溪海國小、沙崙國小、潮音國小等3所受贈學校的社團分別進行太鼓、陶笛及足球舞演出，向往來的國際旅客展現孩子們極具潛力的音樂及舞蹈表演能力。（記者朱沛雄攝）

新東陽舉辦「感恩40週年 傳遞溫暖 幸福啟航」公益捐贈活動，捐贈新台幣200萬元，資助10所偏鄉國小學童，為台灣的教育扎根盡一份心力。（記者朱沛雄攝）

新東陽公司總經理麥升陽表示，新東陽在桃園機場營運40週年，為感謝旅客與回饋在地，特別捐贈新台幣 200萬元，提供10所桃園國際機場周邊地區偏鄉小學在社團活動、課後輔導、照護等使用。（記者朱沛雄攝）

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