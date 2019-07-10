30多歲女越南染麻疹 可傳染期到過三創

2019-07-10 16:16

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內新增1名境外移入麻疹，為北部30多歲女性，有越南旅遊史，在可傳染期間除了搭乘台北捷運、公車，也到過三創數位生活園區等公共場所，提醒有相關活動史的民眾，要自主健康管理18天。

根據疾管署資料，該名個案在6月19日至23日至越南團體旅遊，25日陸續出現疲倦及頭痛噁心等症狀，7月3日出疹，經就醫通報後檢驗確診，現正居家隔離中。

疾管署表示，衛生單位已初步掌握該名個案的同住家人、職場及就醫相關接觸者共75人，其他接觸者持續追蹤中，將監測至7月25日。

另外，疾管署指出，該名個案在可傳染期間曾搭乘台北捷運、公車等大眾運輸工具，並到過三創數位生活園區等地，曾於附表時段出入相關場所的民眾，要自主健康管理18天，出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫，並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

今年國內已累計104例麻疹，其中，66例為國內感染、38例為境外移入；部分鄰近國家的麻疹疫情也持續中，今年截至6月，越南累計4700例，泰國累計約3500例；中國截至5月也有約1600例。

疾管署提醒，若計劃前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）的幼兒，一般民眾則可於出國前2至4週就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗。

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