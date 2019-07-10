屏科大「史懷哲」犧牲暑假打工 到「不山不市」國中教導玩中學

2019-07-10 15:48

［記者陳彥廷／屏東報導］國立屏東科技大學師資培育中心的師生，每年暑假都會組隊到屏東縣的偏鄉，為「不山不市」的地區國中辦理史懷哲精神教育服務活動，今年來到南州及佳冬鄉兩間國中，已連續參加3年的「大隊長」許毓富笑說，就算畢業了，也還是想參加，因為教學相長所獲得的經驗太美好。

「史懷哲精神教育服務活動」由大學生擔任短期營隊的隊輔，透過多元專業營隊內容帶領青少年探索職涯、提升學習興趣，增進個人自我認同，此外，還能同時提升這些未來的高職老師教育專業與服務知能。

今年屏科大師資生來到屏東縣南州鄉的南州國中及佳冬鄉的佳冬國中，進行主題為「國境之南，屏科佳年華會」的服務活動，各系所共有15位師資生，前來擔任隊輔。

師培中心老師吳雅玲指出，不少師資生其實家境普通，有不少人暑假捨棄打工，犠牲暑假時間，配合組隊深入偏鄉，依據個人所學，包括農園、英文、餐飲、幼保、生機、水產養殖、食品等，設計跨領域的專業內容，透過一系列動態且具挑戰的創意手作活動，引領兩所國中學生探索自我並提升探究與實作知能。

吳雅玲說，目前國中教師皆是以大學畢業者居多，但在學生適性發展要選擇高職時，所能獲得資源的管道就較少，因此屏科大的師培中心至少在13年前就已有「史懷哲團隊」到非地理偏遠，但資源卻相對市區缺乏的國中，從國中扎根，讓學生從國中就擁有高中升學以外的視野。

今年課程結合在地特產，小朋友的隊名也以蓮霧、黑珍珠等特產為名，並參加「漁光倒影」主要是結合生物機電與水產養殖，製作觀賞用生態瓶；「園來是這樣」則是透過創意園藝，手做水苔球；「膠你五光食色」是教導學生認識天然色素與凝膠，並親手製作果醬與奶酪；「語你吃出新心滋味」則引領學生以英文流利介紹台灣小吃；「奔跑吧！Pancake！」以青少年喜歡的鬆餅為主題，一邊實作，一邊學習鬆餅原料的科學知能。

大學4年，但已連3年參加、6月就已領到畢業證書的許毓富來說，今年不只擔任隊輔還晉升「大隊長」，他笑說，第一年因為直接教導寫程式太過困難，讓國中生意興闌珊，也讓他備受挫折，但去年開始，他改採更接近生活的電學，再導入一些編碼的原理，以生活化的方式呈現，果然吸引國中生注意力，教學相長，讓他學到更多教學方式。

大三生羅淑鈺和已經讀研究所的詹凱翔都是首度參加，兩人也笑說是受到許毓富的史懷哲精神「感召」，羅淑鈺說，和住家裡的國中生相比，他們這些大學生要在國中教室打地鋪睡覺，她還覺得自己比較像是來參加營隊，而不是來帶隊的，這種經驗真的是不曾體會過，但看到國中生們的熱情回饋，就是最大鼓勵，「再累都值得！」

今年南州國中及佳冬國中共有52位學生參與活動，同學們十分投入且喜歡這個活動，他們還央求校長未來還要再請屏科大的大哥哥大姊姊們來到學校，帶領他們一同手做與學習，因為他們從來沒有參加過這樣的營隊活動！

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