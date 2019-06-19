細胞分裂好難…科學玩具讓小朋友玩上癮

2019-06-19 17:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕生物學與人的生活息息相關，卻因為分子結構的排列組合抽象，不僅學習困難，厚厚的教科書更常讓人望而卻步，屏東科技大學生物科技系副教授顏嘉宏，率領學生團隊以生物學為發想基礎，開發各式科學玩具，透過模型著色、動畫貼紙、卡片遊戲等，讓小學生也能輕鬆認識生物學，啟發學習動力。

顏嘉宏指出，像是細胞如何分裂，用說的不容易，所以他把細胞分裂的過程製成24張貼紙，學生把它貼在筆記本上，翻動時就能看見細胞分裂的動畫，加深印象，也讓學生對生物學產生興趣。

屏科大團隊學生石家綾、曾昱升、陳雅欣、簡偉翔，在顏嘉宏帶領下，目前已開發並量產四款科學玩具，包括可以利用著色了解核苷酸配對的「彩繪DNA雙股螺旋模型」、撲克牌遊戲「DNA大平台-核苷酸配對」、利用分隔動畫原理的「細胞分裂動畫貼紙」、及「DNA 繪圖本」筆記本。

顏嘉宏說，分子結構的排列組合抽象不易理解，很多學生看見厚重的教科書，或是「去氧核醣核酸（DNA）」的基礎概念就先投降放棄，除了學生學習上的困難，對老師教學也是一大挑戰，開發教學玩具的目的不是要取代課本，而是希望簡化概念，強化學生自學意願。

顏嘉宏表示，目前這些教具除了在他的課堂上教學使用，也前進高職，甚至分享至小學，開設「工作坊」是接下來的目標，希望學生產生對生物科學的興趣後，也投入科學玩具的製作。

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