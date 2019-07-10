「開山里」防疫簡訊誤傳全國民眾 衛福部長致歉

2019-07-10 13:00

〔記者謝君臨／台北報導〕為防範登革熱疫情，衛福部疾管署昨發布一則細胞簡訊，提醒注意防疫措施，但內容卻是針對台南市「開山里」，讓許多民眾摸不著頭緒；對此，衛福部長陳時中今向社會大眾致歉，表示系統原本輸入的區域範圍是300「公尺」，卻跳換變成300「公里」，這部分相關單位將嚴加檢討，針對系統進行除錯。

昨天中午時分，國人手機大響，跳出「疫情警示」，指「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器定期巡查，有發燒、頭痛、關節痛、紅疹等，請儘速就醫接受NS1快篩」，並署名「台南市政府、疾管署關心您」；由於全國民眾多收到此訊息，頓時也讓「開山里」爆紅。

衛福部長陳時中今出席立法院「小小公民國會體驗營」時表示，「開山里」位於台南市中西區延平郡王祠旁，他必須跟社會表達歉意，系統原輸入「公尺」，意即開山里定點300公尺內要「巡倒清刷」，但系統在跳換時卻變成「公里」，已請相關單位嚴加檢討，現在做系統除錯中，再度跟社會表達歉意。

適逢立院休會期間，民進黨立委林淑芬今舉辦「小小公民國會體驗營」，邀請國小三到六年級的小朋友到立院模擬擔任「一日立委」，還邀請陳時中接受「小小立委」的質詢，模擬委員會真實的開會情景。

小小立委們的質詢內容包羅萬象，包括關切目前的登革熱議題、政府是否限制含糖飲料？如何讓全台灣吸菸的人減少一半？學校的營養午餐是否都有檢驗過？何謂長照ABC？健康存摺等。

林淑芬表示，國家政策與兒童息息相關，但大人總認為小孩不懂而拒絕討論，她規劃「小小公民國會體驗營」的目的，就是希望從兒童觀點檢視國家政策，活動除了期盼讓學童了解實際委員會的運作狀況，促進公民教育、加深民主素養之外，也是實踐兒童權利公約中保障兒童表意權的具體行動。

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