愛咖啡成痴！女護理師勇辭25年資歷 偕夫創業圓夢

2019-07-10 07:30

〔記者王俊忠／台南報導〕61年次的陳椿屏愛喝咖啡成痴，想開店把好咖啡分享給消費者，為一圓創業夢想，她申請勞動部微型鳳凰創業貸款，同時捨棄25年護理師的穩定工作，與先生洪志泉一起經營「決哥手烘咖啡-永福直營店」，轉行當老闆的她，憑著熱情服務與好口碑，已讓店內累積一票咖啡控的忠實粉絲。

陳椿屏年輕時就喜歡喝咖啡而愛上咖啡，「其實年輕時創業的念頭都在」，陳椿屏說，兩年前因對護理工作職業倦怠，加上景氣問題讓從事金融保險業的丈夫萌生退意，夫妻兩人討論後決定一起離職、共同創業，也讓先生重拾年輕時在西餐廳吧檯工作的生活。

這間位於台南小西門商圈、有著濃濃美式工業風格的咖啡店，座位不多，主打平價外帶咖啡，夏天以檸檬美式咖啡最受歡迎，冬天則是拿鐵咖啡有較多人選購。「好咖啡不一定要貴，平價咖啡也能有精品」，陳椿屏強調，對咖啡豆有一定的挑選堅持，同時每天也一定手工烘豆，希望在新鮮度與口感最佳的時候讓消費者飲用，處處見到她對咖啡的品味和用心經營的信念。

「開店初期客人不多，心裡很慌，因為都在燒錢」，回想創業前半年的低潮，陳椿屏說，堅持與信念很重要，後來與創業顧問討論，調整行銷策略，主動走出去提供消費者試飲與拜訪活動，才慢慢讓民眾認識咖啡店，知名度打開後，也因為把客人當成朋友經營，培養出一群死忠顧客，業績也穩定成長。

勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟指出，創業需要有較充沛的財務與人脈資源，分署從2017年4月起承辦微型鳳凰創業貸款業務，至今協助326人成功開店當老闆。陳椿屏也說，「創業要有時間與資金成本概念」，建議想創業的朋友不妨利用政府資源，除有專業顧問諮詢，陪伴度過創業低潮，還能一併解決資金、技術及經驗上的不足，一舉多得。

劉邦棟還說，微型創業鳳凰貸款最高額度200萬元，包括低利率、免保證人、免擔保品、2年免利息、免費創業課程、全程免費創業輔導等6大保證，歡迎有心創業的婦女或中高齡民眾申請，諮詢專線0800-092-957。

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