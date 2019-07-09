中醫大新竹附醫拜會 議長盼：發展幹細胞醫療 打造優質養老村

2019-07-09 22:03

〔記者黃美珠／竹縣報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院行政副院長陳俊賢今天拜會新竹縣議會議長張鎮榮，說明院方想在大新竹推動社區醫療、提倡健康促進觀念的構想。張鎮榮當場關切表示，國人對幹細胞的治療有迫切需求，每年很多人都遠赴國外求醫，他希望院方在這方面能有所努力，以在未來法令鬆綁後，能率先嘉惠新竹鄉親。

張鎮榮也認為，國內的長照機構「醫」味太重、冰冷、欠缺人性溫暖，期許中國醫藥大學新竹附設醫院未來也能考慮新竹縣老年人口越來越多，能在打造優質、有尊嚴的養老村方面著力。

張鎮榮說，中醫大在台灣是排名第4大的醫療體系，而國人對幹細胞包含胎盤素之類相關的醫療服務有很龐大的需求，每年都有很多人遠求中國、日本、烏克蘭、俄羅斯求診。他一個朋友原本已經是癌末，沒想到去中國做了幹細胞的4次治療後，現在如枯木逢春，又能走路了！他希望中醫大新竹附醫未來能在這方面多多努力，到時法令鬆綁了，新竹有需要這方面治療的鄉親，就不用去中國、日本、甚至俄羅斯就診了。

陳俊賢說，幹細胞，細胞免疫療法，人工智慧醫院都是中醫大新竹附醫未來發展的重點和強項。目前該院做手術，除了傳統方法也發展微創手術，對病人的治療快又方便。

此外，他們也很更重視新竹地區的健康促進活動，所以今天才會藉著拜會張議長，說明他們希望透過社區醫療幫忙，讓整個新竹變成快樂且健康城市的想法。

陳俊賢進一步說，中醫大新竹附醫本來的發展定位就是在搶救急、重症上。未來幹細胞若能有進一步在臨床獲得運用，將是針對所謂的難症去解決。

張鎮榮也關心時下的長照環境，他說，自己走訪過國內外的長照機構，像是日本的養老村打造得就好像豪宅，整體環境也很舒適、宜居。反觀國內的一踏入，撲鼻而來的往往就是很濃的藥味、消毒水味，他希望中醫大新竹附醫能附設長照中心，且參考國外的案例打造優質的養老機構。

陳俊賢說，中醫大在台中就有個園區試著規劃有質感的長照區域，為此還特別去日本等國吸收經驗，未來新竹有需要的話也可有相關的努力。

不過，陳俊賢認為，不管是養生村、老人村，應該是以一個小城市的概念來規劃設計，這樣的養生村才會活化、有活力，而不是真的讓整個村內只有老人住在裡面。

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