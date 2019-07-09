想爽吃「牛五花」卻變成肥滋滋「牛油花」 網友：牛油鍋？

2019-07-09 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕親朋好友聚餐享受美食應該很歡樂，但如果餐點與認知落差很大，那真令人懊惱洩氣；有網友在網路po文指稱，她與家人到新北市新莊某間石頭火鍋店用餐點了一盤牛五花，結果送上的牛肉卻是滿滿一片白色油花，當她向店家反映時卻被店員嗆「不敢吃油花就不要點牛五花」，讓她相當傻眼；店家出面回應，認為原po的情緒控管有問題，造成商譽受損，將保留法律追訴權。

該網友在臉書「爆料公社」po文表示，昨日她與家人到這間火鍋店用餐，店員送上她點的牛五花，讓她一看就傻眼，因為肉片的脂肪佔了超過一半，感覺就像「牛油花」一樣，當她反映並要求換肉時，店員怒嗆「牛五花就是有很多油花，不敢吃油花下次不要點牛五花」。

原po還加碼爆料，當她離開後，發現嬰兒的固齒器好像掉在店內，便打電話詢問是否有拾獲，接電話的員工馬上回應沒有，原po仍不死心想請店家幫忙在店內找尋，對方回應「東西要自己保管好，我們沒負責幫忙保管，櫃檯都有寫得很清楚喔」，當原po追問時，店家怒嗆「就跟妳說沒有咩」讓她感到相當沮喪。

網友看見po文後紛紛留言「是點牛油鍋嗎？」、「這個肉下去湯也不用喝了」、「這是油吧，好吃的五花肉才不是這樣」、「雖然我愛五花但這真的太花了」、「圖片屬事實，哪裏毀壞商譽了」、「只是問有沒有撿到何必那麼兇？」、「這是牛油花了吧還牛五花哩」，也有網友指出可能的原因「這個八成切錯邊了啦，之前切肉切錯邊的五花都這樣」。

當po文引起網友熱議時，店家的回應也被原po擷圖補充在原文內，店家表示「目前已確認問題，並且掉的東西已由掉落本人撿起並收回」、「是否因為用餐者的情緒控管問題，就PO（文）毀謗及傷害店家商譽」、「本餐廳將保留法律追溯」。

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