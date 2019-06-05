健身糾紛案暴增12倍 中市府籲選擇有履保的健身中心

2019-06-05 12:21

〔記者張菁雅／台中報導〕近年來運動風氣盛行，台中市各類健身房、健身中心如雨後春筍般開設，因費用多採預繳方式，加上有場館倒閉，消費糾紛案件暴增，今年1至5月達736件，與去年同期61件相較，增加12倍。台中市政府法制局今日提醒消費者，簽約前應優先檢視契約是否提供履約保證，避免日後若業者倒閉而求償無門。

法制局表示，台中市去年受理消費爭議申訴件數前10大案件類型中，健身糾紛排名第9，件數為185件；然而今年1月至5月底止，健身糾紛申訴件數達736件，竄升為第1名，與去年同期61件相較，增加12倍。

法制局指出，主要是因中部連鎖健身俱樂部「麥克健身生活館」爆發財務問題，陸續將分店轉手經營，未轉手的分店也在5月中旬全部停止營業，而多數麥克健身的消費者已繳付全部或大多數費用，在業者未能繼續提供服務，且契約也無履約保證的情況下，衍生不少退費爭議。

法制局說明，依據教育部體育署公告的「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」規定，除非健身中心費用採「按月繳款」方式而無須為履約保證外，只要是預繳費用給業者，業者應就收取金額50％的額度，提供履約保證，以向銀行開立信託專戶或其他經中央主管機關許可的方式辦理。如果發生業者經營不善倒閉，或惡意捲款消失的情形時，消費者可透過履約保證機制來保障自身權益。

法制局長李善植表示，健身中心會員費用通常有月繳、季繳及年繳等方式，而年繳方式雖然經過換算後，往往比月繳方式便宜，但業者如果倒閉，又沒有提供履約保證時，消費者可能蒙受數萬元不等的損失。

李善植也說，建議消費者選擇月繳方式來繳納會員費用，一旦業者無預警歇業時，才能將損失降到最低。如有年繳或季繳需求，也要慎選有提供履約保證的健身中心。另外，在購買個人教練課程時，應考量自身時間及體力，切勿因人情壓力或業者推銷購買過多課程，導致逾期使用不完而衍生爭議。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法