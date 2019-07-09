遺憾！暨大單月2隻穿山甲疑遭犬殺 啟動緊急保護措施

2019-07-09 16:24

〔記者佟振國／南投報導〕遺憾！南投縣埔里鎮國立暨南國際大學最近1個月內發現2隻保育類穿山甲疑遭犬隻攻擊致死，校方召開緊急會議，研議多項校犬管理及流浪狗處理措施，也將投入經費進行穿山甲保育研究調查，盼透過長期監測，更加了解牠們在校內棲息狀況，未來施設生態廊道或更周全的保護措施，減少穿山甲遭犬殺或路殺憾事。

暨南大學佔地150公頃，校園自然生態豐富，更有珍貴稀有保育類野生動物穿山甲與師生當鄰居，是亟待保護的野生動物，但日前在校內科4館往福安宮道路交界，發現一隻死亡的穿山甲，體長約50公分，研判是出生未滿2年的亞成體，背甲有見骨傷口，身體也遍布咬痕，被人發現時，附近還有犬隻徘徊，研判遭犬隻攻擊致死。

上月中旬同一地點附近草皮也發現只剩下鱗片和爛掉的穿山甲屍體，死因也大致相同，攻擊穿山甲的犬隻可能是校內流浪狗，也可能是校犬。

為保護穿山甲，減少遭犬隻攻擊機會，校方日前召開緊急會議，將以20萬元修繕校犬犬舍，加強夜間或假日管理，已列冊的18隻校犬在特定區域內活動，同時須有人員陪伴，並一律繫上狗鏈；至於非列冊的流浪犬，一經發現即交由校方統一處理，校園是開放空間，常有不肖人士將犬貓棄養於校園，也將加強查辦究責。

暨大說，現階段也投入經費進行穿山甲保育研究調查，了解牠們在校內的棲息狀況，以及出沒的熱區，目前校內機車聯絡道常有穿山甲爬行通過，將整修邊坡以利其爬行，未來也會持續研議施設生態廊道或更周全的保護設施，提供穿山甲等野生動物安全、友善的棲息環境，也盼全校師生共同維護綠色校園。

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