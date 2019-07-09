迎接高齡社會 社區關懷據點助長輩延緩老化

2019-07-09 12:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應高齡化社會來臨，政府積極推動社區照顧關懷據點，盼延緩長輩老化及預防失能。「第2屆全國社區照顧關懷據點高峰論壇」今天在新北市政府舉行，邀請專家學者、實務工作者及公部門三方對話，希望提升關懷據點的質與量，幫助長者在地樂活。

新北市永和區民權社區發展協會理事長邱秀蘭指出，社區關懷據點開辦面臨三大困境，包括場地難尋、經費不足及人力缺乏，她建議，少子化造成學校有閒置教室，可提供部份空間讓長輩到學校參加課程，此外，政府須挹注財源，不夠再由地方熱心人士出錢出力，人力問題可以凝聚退休人員的力量，積極培訓志工。

邱秀蘭說，許多長輩過去習慣到醫院拿藥順便找同伴聊天，但往往拿完藥回家後就堆積在角落，不按時服用甚至丟掉，社區關懷據點提供餐飲、健康促進、電話問安、關懷訪視等服務，鼓勵長者走出家門與人互動，延緩失能及老化，從中找到自我價值。

社會局副局長林昭文表示，新北市共有293個社區關懷據點，中央與地方政府視服務量能、內容及時段提供補助，補助金額從每年21.5萬元起跳，有些功能完善的可獲100多萬元。

新北市社區工作者協會理事長黃寧秋表示，社區關懷據點場地找尋相當困難，必須尋求資源，包括租用與借用民宅，運用學校、活動中心、公園、寺廟等空間，2019年成立工作站後，僅有少許設施，透過公益捐贈添購設備，後來志工帶領長輩進行空間彩繪，共創「幸福的溫度」。

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