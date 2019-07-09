屏市復興圖書館整修將開幕 9萬多冊圖書上架了

2019-07-09 10:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市立復興圖書館增建整修後近期將重新開幕，屏東市長林恊松近日邀集了一群愛書人協助為9萬多冊圖書重新上架，林恊松表示，復興圖書館啟用後將搭配美術館的畫展，雙館齊發、書畫同源，讓閱讀及書畫連結更加有趣。

斥資7千多萬元經費增建整修的市立復興圖書館，一樓採院落式建築做為空間配置，四面落地窗，透視度將窗外綠意盡收眼底，空間規劃有兒童室、親子閱讀區、期刊室、自修區等多元化功能的空間，內部座位則從原本可容納120個增加為250個，更加滿足市民閱讀學習與休閒需求。

為應圖書館完工，原有館藏圖書94650冊從封箱中取出後必須按編號書目全部上架，市長林恊松特別邀請了一群愛書人前往幫忙將書協助上架，在大家努力下將所有沈重的書籍全部搬到架上，方便民眾閱讀。

林恊松表示，市立圖書館的親子閱讀一向受到歡迎，周日的「故事媽媽說故事」、「影音讀書會」都深受家長喜愛，未來將配合親子共讀、嬰幼兒閱讀、閱讀小書製作等活動，打造更優質的親子閱讀空間，並且和美術館的畫展連接，讓畫中的資訊很快在圖書中可以找到連結，希望「雙館齊發．書畫同源」，並且進入電子化時代，在圖書館可以免費上網、連接全國電子書服務平台，更方便閱讀，營造屏東市雙館齊發的城市美學。

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