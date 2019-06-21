社頭國中拆老校舍 蓋新圖書館邀鄉親共讀

2019-06-21 20:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭國中創校51年，校舍建築已多半超過半世紀，近年不斷改建，目前6棟只剩3棟能使用，近日校方將再拆除明德樓，這次不蓋校舍，而是全新設計為社區共讀空間的圖書館，升級鄉民閱讀空間，總工程經費1738萬元，預計年底竣工。

社頭國中原有6棟校舍建築，因921地震影響，大樓牆面、走廊出現裂痕，其中，至善樓、慎思樓、明德樓還出現鋼筋裸露，岌岌可危，近年陸續遭判定危樓，師生們只好在剩下的3棟大樓克難上課及辦公，經政府補助，已陸續拆除整建，最後一棟「明德樓拆除暨社區共讀站新建工程動土儀式」今天舉辦，彰化縣長王惠美等人到場主持。

王惠美說，社頭國中明德樓在1970年代就蓋好，當時校舍建設經費並非一次到位，一次次的施工讓建物結構呈現「老背少」，時間一久，安全性就會有問題，縣府這次也補助近600萬元經費拆除，希望全新的圖書館共讀空間，能讓社頭國中師生及在地鄉親都能夠徜徉在書香裡。

社頭國中校長周昌憲說，學校原有圖書館位在地下室，環境潮溼，閱讀空間不佳，直到透過爭取到前瞻基礎建設計畫經費，終於可以興建一棟圖書館，是縣內少數國中擁有獨棟的圖書館，而校方也不藏私，規劃有社區共讀空間，加上採一樓建築設計，有點像日本著名合掌村外觀，讓民眾一眼就能愛上，走進來讀書，希望能成為社頭新地標。

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