「我屏東、我驕傲」重現國境之南 墾丁飯店復刻台灣燈會

2019-07-09 09:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣在今年台灣燈會驚艷國際，「我屏東、我驕傲」口號傳遍台灣，這些美麗的藝術品，除了大型作品分布在屏東各地，墾丁福華飯店近期一口氣申請了5項中型作品及許多傳統花燈，瞬間劃亮墾丁地區的夏夜，復刻台灣燈會的感動時刻。

從「琉璃森林」、「黑鮪吉祥門」，到屏東盛產的蓮霧為主體，象徵光耀屏東、閃亮台灣的「祈福燈林」，還有跳水意象的「平衡木」、可愛的「甜蜜山丘」等作品，這幾天走進飯店，宛如重新回到台灣燈會現場，吸引不少遊客前往拍攝。

「一直覺得這些藝術要到墾丁，讓更多旅客有機會看到！」墾丁福華飯店總經理張積光說，當時多次參訪燈會，一直很喜歡「琉璃森林」，加上飯店座落於多數排灣族居住的恆春半島，館內設計也以排灣族圖騰為主，燈會結束後便力爭保留，很開心能爭取到墾丁展出。

張積光表示，這些藝術花燈仿造台灣燈會的精神，在飯店各區融入地景及環境，每天7點至9點準時亮燈，用餐或逛街都能夠重新回味燈會的屏東驕傲，當時沒有時間到訪大鵬灣欣賞的民眾，也歡迎到飯店參觀，了解這些燈光藝術的魅力，當時如何掀起賞燈熱潮。

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