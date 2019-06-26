燈會看不夠！ 屏東2020全中運 Intel無人機再現身

2019-06-26 13:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣自1996年台灣區運過後，就沒有再舉辦過全國性大型運動賽事，時隔24年，終於將在明年4月承辦全國中等學校運動會，除了邀請旅美設計師屏東女兒江孟芝，為設計大會識別系統及吉祥物，也將邀請在台灣燈會中大放異彩的Intel無人機，預定4月18日進行開幕表演，盛況可期。

屏東長潘孟安上任後積極推動體育，發展三級五區人才培育政策，增聘教練執教於16個重點發展運動項目，同時整修大小競賽場館，爭取全國性賽事到屏東舉辦，特別是過去因田徑場長度不足的問題，卡住不能申請辦理全國賽事，近年經過整修及中華民國田徑協會認證後，已經符合全國賽事要求，因此屏東縣政府積極向中央爭取承辦2020全中運，預定4月18日開幕，4月23日閉幕。

屏東縣體育發展中心表示，2020年全中運競賽項目共分15項必辦、2項選辦（武術及滑輪溜冰）及1項示範（木球）項目，同時競賽的20場地，也將分布於屏東縣13個鄉鎮市，讓更多縣民可以參與；整體全中運期間，預期參加的各縣市選手將超過1萬2000人以上；屏東地主隊選手也將突破往年人數，預計逾800人。

屏東縣教育處長江國樑今天透露，此次賽會特色，以「全民動起來，做好主人角色」、「優質賽場，讓選手展現實力」、「揮灑青春生命，烙印尊榮」及「讓屏東再次被深入看見」為主軸，從啟動報名開始，至大會閉幕，將會有一連串圖破傳統賽事的做法，包含邀請旅美設計師江孟芝為全中運大會設計的識別系統及吉祥物，開幕前的在地特色英雄宴、開幕的無人機表演、賽場的英雄牆等，值得各界期待。

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