終於不用擠燒！ 台灣燈會海之女神點燈

2019-06-25 16:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會的花燈有數座留置於大鵬灣，上個月已有部分花燈悄悄點亮，BOT的大鵬灣公司本週末的夜間免收清潔停車費，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）歡迎大家來搶看「海之女神」。

大鵬灣國家風景區今年因為台灣燈會而爆紅，但絢爛過後回歸平靜，鵬管處和大鵬灣公司進行後續修復，所留下的主燈「巨鮪來富」及花燈「海之女神」、「珊瑚之心」、「生態之書」、「點亮屏安」、「生態之書」及副燈「豐豬爺」，其中除主燈外，備受矚目的海之女神及珊瑚之心，日前都已悄悄點亮，要看女神發光就趁現在，不必人擠人。

鵬管處表示，主燈區經過修復並重新接電後，現在已有部分花燈點亮，至於主燈因更換材質工程，預計要到中秋節才開放，而海之女神、珊瑚之心亦可從灣域水面觀看，重現燈會時的場景；不過，也有居民從對岸觀看到發光的「女神」，想進園區卻發現完全沒開放，也批評「到底給誰看？」。

大鵬灣公司則說，上週開始的週末夜間開放到8點半入園，屬於試營運，優惠不收清潔停車費，但暑假將回復收費，平日囿於人力，將僅限房客觀賞花燈，加上位於女神旁的指揮飛機的舊西塔台咖啡廳已重新開放，民眾可在一望無際的海景賞燈，享受微涼的夜晚及星空。

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