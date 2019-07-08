電影花木蘭不只沒木鬚龍…網友驚：她爸是習維尼！

2019-07-08 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼真人版電影《花木蘭》昨（7）日公開預告片，由中國女星劉亦菲飾演花木蘭一角，不過預告釋出之後，有不少地方遭網友吐槽，除了片中明明是北魏人，卻住在福建土樓裡，其中飾演木蘭父親的演員，更因為神似中國領導人習近平，讓網友直呼「原來木蘭她爸是習近平」。

《花木蘭》的動畫電影在1998年上映時，歐美國家觀眾開始知道這位中國女子代父從軍的故事。不過動畫中許多經典片段並不會還原於真人版電影中，例如，花家祖先派出來要守護木蘭的木鬚龍和蟋蟀沒有出現在預告中，經典的音樂也有變動，甚至劇情裡不會出現李翔將軍。

不少網友吐槽真人版花木蘭說，像是時代背景是北魏時期，主角卻住在福建土樓，原本動畫裡許多經典配角也沒有還原，讓網友直喊「把我的木須、蟋蟀、匈奴的老鷹（最後變烤火雞）、胖媒婆、開趴老祖宗還有阿寧、阿堯、金寶，通通還給我呀！」、「沒有木須龍跟李翔男子漢就不是迪士尼的Mulan」、「根本就是拍給不懂歷史不懂文化的美國人看的！」

另外，預告片中最吸引網友的則是飾演木蘭父親的演員，因為長相太神似習近平，讓網友掀起一陣討論，「原來木蘭她爸是習近平」、「超像」、「看了4遍，確認是習大大」、「我們懷念他」。

花木蘭真人版預告：

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