高市護理之家爆6人A流群聚疫情 延遲通報依法開罰

2019-07-08 18:25

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市某醫院附設護理之家傳出A型流感群聚疫情！5名住民及1名工作人員，陸續出現發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，經快篩診斷A型流感，衛生局疫調發現，6月底已出現群聚疫情時卻延遲通報，將依法開罰1萬元。

高雄市衛生局表示，6人感染A型流感均屬輕症，其中2名病患已康復，其餘仍治療中。該醫院附設護理之家有近百名住民，6月22日1名住民出現發燒、咳嗽等上呼吸道感染症狀，隔天一名工作人員也感染。

衛生局表示，該局7月1日接獲通報後立即啟動疫情調查、預防性投藥及實地輔導查核等防疫措施，直到7月4日共計5名住民及1名工作人員感染，經流感快篩，診斷皆為A型流感。

衛生局說，該機構查6月22日、23日出現群聚疫情時，未依衛福部疾管署「人口密集機構傳染病監視作業」於24小時內進行通報，違反傳染病防治法規定，將依法裁處1萬元。

衛生局表示，依據疾管署監測資料顯示，第27週（6/30-7/6）類流感急診就診率全國10.85%、高雄市10.78%，雖未達流感流行閾值11.5%，但社區中仍有流感病毒活動及群聚事件發生。

衛生局提醒各醫療院所、人口密集機構及各級院校平時仍應提高警覺及早防範，落實師生、服務對象及工作人員之健康照護（含體溫監測及咳嗽禮節、手部衛生），發生疑似群聚應落實通報，以有效阻斷疫情。

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