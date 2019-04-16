聯醫松德院區爆群聚感染 議員質疑SOP失效

2019-04-16 14:16

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市聯合醫院和平院區今年1月爆出A型流感群聚感染，造成2人死亡，3月仁愛院區爆發流感群聚感染，現在松德院區也發生非A流群聚感染。今天議員就質疑聯醫管理是否出問題、SOP失效，對此聯醫表示，每次都有檢討，不過快篩不見得都篩得出來。

北市議員簡舒培今天在警政衛生委員會工作報告上指出，聯醫在整個寒假一直有群聚感染問題，而且不只一個院區有此狀況，她質疑聯醫管理是否出問題。對此聯合醫院總院長黃勝堅表示，平均一年會有5到6次群聚感染，今年目前為止已經有3起。最嚴重的是和平院區，松德與仁愛院區都有第一時間通報。

黃勝堅補充，和平醫院在發現疑似流感病患後有做快速篩檢，卻呈現陰性，導致問題擴大。後續會檢討如何加強問診、篩檢準確度等，避免類似問題發生。

聯醫松德院區院長楊添圍今天也證實，松德院區有6人感染症狀，包含5位病患、1位護理人員。不過松德院區屬精神專科醫院，進出有管制、追蹤與預防也較嚴格，4月8日後就沒有新增病患。

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