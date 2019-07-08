路平目標值較前朝大減 中市建設局長：不追逐數字

2019-07-08 15:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府持續推動路平工程，相較前朝訂出「4年500公里」目標，實際完成705公里，今年路平目標值僅80公里，建設局長陳大田表示，路平不是追逐數字，將透過新技術與新工法延長道路壽命，並爭取中央預算補助。

自台中市長盧秀燕上任以來至今年6月底止，路平共完成158條道路，長度50公里，面積60萬2833平方公尺，今年預計達到80公里。前市府則訂出路平「4年500公里」目標，4年內實際完成705公里。

陳大田指出，由於前市府在道路改善相關預算今年只編列7億元，較往年短少許多，但市府仍積極推動路平作業，他認為路平不是追逐數字，建設局會採取策進作為，提高道路品質與壽命，包括建立「坑洞巡捕精進計畫」，巡查次數加倍，針對即將產生的坑洞處修補，並引進「熱再生修補車」、「重複啟閉微創工法」、試辦在地瀝青混凝土廠評鑑等。

陳大田表示，市府爭取中央預算補助，今年獲內政部營建署補助綠空廊道鐵路高架化綠美化工程等9案，總經費2.3億元。另外，為減少道路挖補次數，統一挖補制度也將擴大到各區。

他也表示，由於預算有限，為發揮最大效益，今年路平施做道路將以主要幹道為優先，包括市區的三民路、向上路、公益路、松竹路、環中路、烏日區環河路及豐原、梧棲主要幹道等。

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