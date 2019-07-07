展現驚人生命力！疑保母受虐女童能動手腳、下週轉普通病房

2019-07-07 12:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕感謝妳這麼努力！感謝妳讓我們看到生命的奇蹟！台中1歲女童疑遭保母施虐，嚴重顱內出血、手臂骨折，昏迷指數僅3分，經過醫院10多天搶救，不但能自主呼吸，女童展現驚人生命力，現在更進步到8至9分，對媽媽呼喚有反應，眼睛能動、手能握住媽媽的手，也能動動腳，將訓練準備拔除鼻胃管，預計下週二能轉到普通病房，女童病況大幅進步，童收治女童的中國附醫僅表示，院方會全力救治，但對病況細節，不便透露。

女童上月21日因「頭部受虐性腦創傷」腦傷嚴重，據了解院方以低溫療法和降腦壓治療，搶救女童急性腦創傷見效，傷勢進步許多，院方全力搶救治療，有這樣的成果，感到欣慰與振奮，會繼續努力讓女童能更進步。

女童上週能自主呼吸，目前對外界能有反應，眼睛能活動，由於腦傷在右腦較嚴重，左側肢體反應較好，腦壓恢復正常也較為穩定，原定今天轉至普通病房，後來決定下週二轉到普通病房，原本入院手術移開的腦蓋骨，預計1個多月後手術放置回去，但由於女童腦傷嚴重，神經仍有程度上的損傷，未來關鍵除了治療，還有復健。

今天也是女童媽媽的生日，有網友發現媽媽在臉書放上女兒握住媽媽手指的照片，讓人非常重容也很振奮，媽媽PO文「生日願望我給了我的寶貝們，希望他們永遠健康平安快樂！」、「對著所有神明祈求願她真的能像一般孩子一樣，能跑能跳能快樂長大，真的能，我這個媽媽每月3.6.9改吃素做為條件」。

女童媽媽寫著「沒有你們在身邊連自己生日都要別人提醒」、「遇到這些事，生日了也不會快樂，把生日改成對妹妹的祝福！」

女童媽媽的朋友也PO文，女童媽媽探視女童時輕喚著「妹妹！」女童像是回應媽媽的呼喚一般「微微睜開的左眼裡眼珠子慢慢移動，抬起了右腳，在我的驚呼聲中，妳又努力舉高了左腳！」

女童媽媽的朋友說，過往看過太多腦傷的孩子，所有不敢抱有太大的期待，「但是，妹妹，妳真的讓我太震驚也太感動！」腦傷這麼嚴重，短短時間內有如此進步，「感謝妳這麼努力、感謝妳沒有放棄自己、感謝妳讓我們看到生命的奇蹟」朋友說很感謝社會關懷、感謝中國醫大兒童醫院兒科團隊。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法