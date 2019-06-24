台中疑虐女嬰案 律師：檢警速公布結果平撫民眾不滿情緒

2019-06-24 12:12

［記者楊政郡／台中報導］公權力不張、私刑正義就囂張！台中一名女嬰昏迷不醒就醫，醫生發現「受虐性頭部創傷」，23日晚間有劉姓直播主，號召鄉民到台中太平區郭姓保母住處及台中地檢署，要求檢察官「開出拘票，申請羈押」才願撤離，現場雞蛋、冥紙齊飛，中華民國律師公會全國聯合會理事長李慶松強調「私刑主義」歪風不可長，如果民眾都用私刑解決「自以為是」的正義，國家法治將蕩然無存，且私刑者情緒高漲極易觸法，反而轉移事件重點。

台中地檢署表示，該案已於21日分他字案調查，「是否核發拘票，必須符合拘提要件，由檢察官依個案認定中」，目前積極蒐證中。

理事長李慶松說，民主法治的國家重視正當法律程序，以及追求實質正義，保障人權，不論被告如何窮兇惡極，人人皆曰可殺，但需依正當法律程序逮捕、偵訊、審判、執行。

他說私刑正義浮濫，國家法治就崩潰，也是公權力不張的後果，民眾想要靠私刑來展顯「正義」。但此時帶頭私刑，將來可能要面對別人的私刑！請將心比心，我們要逞罰對嬰兒施暴者，結果私刑正義囂張，轉移事件焦點，反而讓真正壞人逍遙法外。

當務之急，檢警也應該有迅速作為，迅速對外公布結果，才是平撫民眾不滿情緒的不二法門。

據了解，23日晚間在太平區某社區最多時聚集約500位民眾，數度鼓譟想衝進社區，爆發警民衝突，雞蛋、冥紙齊飛，多名員警遭蛋洗，警方最後噴灑辣椒水，出動鎮暴警察，直到凌晨1點20分左右，鬧了4個多小時。

還有一路凌晨零時左右，到台中地檢署外抗議，轄區警方不敢大意，出動7、80名警力到場戒備，所幸聚集人潮不多，很快散去。

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