號召鄉民找涉施虐保母 直播主劉冠廷：只是想改變社會

2019-06-24 22:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕臉書「冠廷往事」直播主劉冠廷擁有近2萬名粉絲，昨天深夜至今天清晨聚眾包圍保母租屋處，還到地檢署抗議，將被台中市警局太平分局依違反社會秩序法函送，已有2次被裁罰記錄的他說，絕對會去繳罰鍰，他不是號召鄉民私刑正義，而是把問題搬上檯面，促使台灣人團結，勇於改變這個社會，「我只是想要幫助年輕媽媽，帶動他人，影響他人」。

劉冠廷今天接受本報記者訪問時說，他有兩次違反社違法記錄，一次是今年1月到彰化蛋洗發生嬰兒猝死案的托兒所，被裁罰1500元，第二次是台中市王姓男子開車撞上走人行道的黃姓女子，導致黃女嚴重傷殘，生活陷入困境，王男有錢吃喝玩樂，卻不願賠償黃女家人，年邁黃母還下跪泣求王男「可憐我」，今年1月他與助理蛋洗王男的肇事車，王男嚇得跑到派出所尋求保護，不到1個月就賠償黃母，不過，劉冠廷與助理共3人被罰款6000元。

28歲的劉冠廷國中畢業，住在新北市，已婚育有2個兒子，職業是老酒買賣，兼職於臉書直播賣精品；他說，「台南事件」讓他深受震撼（指今年1月女童疑被小母親及其表姊等4人凌虐致死，數百鄉民包圍警局與地檢署），他不是「想紅、衝人氣」，而是深感台灣人不團結，司法又緩慢，導致虐嬰等社會案件頻傳。

他強調，他不是號召網友私刑正義，而是把問題搬上檯面，「請有時間的朋友來」，促使大家與政府重視，不再發生類似案件，他希望保母勇於面對，「錯了就錯了，家屬可能原諒，法官也會輕判」，劉冠廷今天並於臉書中，向奔波的警方與受驚嚇的住戶道歉，他說，道歉是禮貌，如果被依社違法裁罰，他會繳納罰鍰，他只想幫助需要幫助的人，或許只能獲得一個微笑回報，他就心滿意足了。

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