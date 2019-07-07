台南增第5例本土登革熱 鎖定市區開山里噴藥滅蚊

2019-07-07 12:41

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市衛生局登革熱防治中心於7月6日晚間確診中西區開山里1名78歲婦人罹患本土登革熱，使得南市本土登革熱增加到5名病例，也是開山里第3名病例。防治中心研判這5病例與開山里都有地緣關係，這兩天已對開山里擴大戶內外噴藥滅蚊工作。

7月4日、5日，市府登革熱防治中心針對休市兩天的中西區東菜市場進行全面噴藥，這兩天無本土病例再傳出，不料6日晚間又增加1本土病例，累計5病例分布在永康區甲頂里（1例）、東區大同里（1例）、中西區開山里（3例）；境外移入21例。

市府衛生局長陳怡表示，第5病例是住在中西區開山里的78歲婦人、無業、無慢性病史、無出國旅遊史，患者曾因右腳受傷致蜂窩性組織炎在數週前就醫，主要活動範圍在中西區開山里住家及到東菜市場買菜。

患者於7月5日晚間開始發燒（>38。C），經家屬於7月6日送到成大醫院就醫住院觀察，今天已完成第5例患者居住地戶內孳生源清除、噴藥與戶外孳生源清除。今上午繼續在開山里擴大戶內外噴藥防治，下午會以小南城隍廟附近150戶執行戶內外噴藥作業。

陳怡指出，光是6日針對永康、東、中西及北等4區孳清，就發現3071個積水容器，其中有孑孓陽性容器占80個，比例2．6％不算少，仍要提醒民眾近來頻有大雨，必須隨時清除容器內積水，以免孳生病媒蚊。

高雄路竹貨車司機疑在台南遭感染

疾管署南區管制中心主任李翠鳳坦言，之前高雄路竹的貨車司機本土登革熱病例，因其到過嘉義、南市中西區開山里送貨，沒到過高雄三民區，其罹患是登革熱第二型的印尼株，與南市今年前4個病例相同，研判路竹病例可能也在中西區開山里遭蚊叮感染。近日南市做孳清時，在大同里某戶室內萬年青植物下方發現積水孑孓；防火巷有積水桶子發現病媒蚊，民眾真的要注意雨後積水清除，不可大意。（13:26更新）

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