雙溪荷花田正值花期 侯友宜力薦人氣荷花便當

2019-07-06 13:46

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市雙溪荷花田正值花期，新北市長侯友宜今天出席「新北稼日蒔光-雙溪荷所在」活動，為努力耕耘的鄉親加油打氣，他還逛起農夫市集、體驗剝蓮子，並品嚐農友今年新開發的荷花便當，盛讚好吃，力邀民眾來雙溪度過假日好時光。

侯友宜表示，雙溪從2015年開始每年舉辦荷花季活動，近年地方環境意識啟蒙，感謝在地里長、學校、餐廳、農友、民眾長期以來的付出，與市府、公所緊密結合在一塊，一起努力打拚，以友善耕作方式栽植上林荷花田，面積逐年擴大，形成雙溪最美麗的亮點。

新北市綠美化環境景觀處表示，雙溪區種有7.5公頃的荷花及睡蓮，有大賀蓮、牡丹蓮、霸王蓮、子母蓮、觀音蓮等品種；上林里荷花田位於台二丙線，是採無化學肥料方式栽植，夏天除了有綠葉粉紅荷花可賞，荷花田四周還有綿延山景與大片農田。

景觀處表示，今年有別以往加入花劇場與夜賞睡蓮等元素，凸顯地景「美」的價值，並將活動延長至七夕情人節，長達一個多月，其中，「花劇場－魚戲荷中」是以現場看到的整片荷花田作為舞台，藉由藝術舞蹈展現地景之美，花劇場於14日下午3點30分、20日下午4點30分、28日下午3點30分還有3場演出。

除了白天賞荷，還有「夜賞睡蓮」，配合睡蓮夜間開花特性，今年上林荷花田以浪漫為主題，打造3000平方公尺的荷田地景燈飾區，白色與桃紅色的睡蓮，與池中放置的馬卡龍色球燈、池畔的條燈和造型燈，一同輝映出粉嫩又璀璨的場景。

「夜賞睡蓮」開放至8月7日七夕情人節，歡迎民眾來訪，體驗獨有的雙溪之美與夏夜風情。更多演出及活動資訊，可上臉書賞花快報粉絲團查詢。

侯友宜說，一切的努力都是希望吸引更多大朋友小朋友來雙溪玩，認識雙溪的好山好水，也呼籲民眾來賞花的同時，也不要忘記逛逛農夫市集，選購在地友善耕作蔬果，以及友善耕作蔬菜搭配荷花產物的荷花便當，以實際行動支持在地農友。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法