又見狼師》指侵、拍私處照 校長怕退休金飛了包庇離譜行徑

2019-07-06 12:39

〔記者黃欣柏／台北報導〕人本教育基金會今召開記者會踢爆，3月份被舉發的台南市張姓狼師，其實至少在20年前就已開始犯案，會中還請來張男第二間任職學校首屆學生的配偶K先生現身說法。K先生強調，即使事隔多年，他的太太至今還留有陰霾，「希望這是最後一次，以後不要有其他孩子受害了！」

K先生表示，根據他太太的陳述，當年張男在放學後支開其他學生，要求他太太把褲子脫下來，接著用眼罩矇住他太太的眼睛，並做出「見不得人」的事情。他強調，雖然事情已經過了這麼久，但太太還是留有小時候的陰霾，甚至為此身心受創，遇到什麼事情都放在心裡不敢講，反觀張男在外面逍遙法外，「對這些小孩公平嗎？」

K先生強調：「你是一個教育者，你可以對小孩這樣子嗎？」家長都希望小孩去學校可以健康快樂地成長，而不是被老師施以這種手段，希望這是最後一次，以後不要有其他孩子受害，「不然以後誰敢送孩子去學校讀書？」

對於張男逍遙法外多年，K先生也忍不住痛批教育局與校方，怒斥：「教育局是在幹嘛的，都不徹查？」「學校都不處理，能壓就壓，那我們來讀這個學校幹嘛？」

根據人本基金會調查，綽號「大紅帽」的張男，侵犯學生的犯行橫跨了20年、2所學校，其惡劣行徑包括強吻、指侵學童及拍攝學童私處，甚至還要求學童陪他一起觀看下體照片，校方早在18年前就已知情，卻遲不處理，目前已接獲超過20名學生、畢業生舉報。

人本基金會控訴，張男藉著與家長打好關係，阻斷孩子反映受害的後路，2000年間曾有學生家長舉發張的惡行，指張要求全班女學童以3人一組的方式輪流脫褲子讓他觀看下體，並把學童抱到大腿上猥褻，但事後校長卻拜託家長不要提告，以免影響他的退休金，最後家長念及張當時才30歲，才答應不提告（當時性侵罪仍屬告訴乃論），僅以轉校方式處理。

根據人本基金會訪查，當年的女學生透露曾向學校表示「張老師應該要關起來」，但卻反被學校林姓女老師責罵「不要亂講話」，並質問：「張老師都要調走了，妳們還要怎樣？」之後就再也沒有下文。

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