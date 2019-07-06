八仙塵爆後截四肢 黃博煒「站」起來了

2019-07-06 11:15

〔記者何玉華／新北報導〕前新北市長朱立倫與現任市長侯友宜今天早上一起到新北市府中社會住宅探望在八仙塵爆中受傷截肢，如今裝上義肢重新站起來的黃博煒，朱立倫說，黃博煒原先有很好的工作，在碰到塵爆意外截肢後的總總困難，都能努力克服、重新站起來，謝謝他的故事跟毅力，讓人很感動。

朱立倫回想起4年前塵爆意外發生的6月27日，他去台東參加活動後坐火車北返，在松山站接到消防局長的通報後，立即從車站直接衝到八仙現場；之後，他與侯友宜分頭奔走，侯友宜跑遍全省醫院探望傷者，他則不斷地與中央開會求助所有的資源，也看到醫療團隊、社會的愛心湧入。

黃博煒在去年裝上義肢後，不斷的練習行走，由於他四肢截肢，需要運用腰部及髖部的力量，還要顧及平衡，經過長久的練習，終於可以自行行走；日前遇到侯友宜，他表示，希望能讓朱立倫也看到他站起來的樣子，而有了今天的會面。

黃博煒說，當初決定截肢後，就是朝裝義肢這方向做復健，「永不放棄」聽起來雖像官話，但在復健這條路，要做到不斷跌倒再不斷爬起來，真的是一件很痛苦的事情；他說，每一次進步，都以為可以進入下一個階段，但進入下一個階段又跌倒時，真的很挫折。

他也提到，現在能行走，但可能一個小小5公分的門檻，他卻跨不過去，心裡雖然難過，但他會告訴自己「珍惜活下來的，繼續努力，一定會更好」。朱立倫準備了智慧音箱送給黃博煒，也相信未來在科技的幫助下，黃博煒可以更行動自如。

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