台塑六輕提溝通平台 麥寮民眾8日封路圍廠暫喊卡

2019-07-05 16:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕台塑六輕4月發生氣爆，至今賠償喬不攏，麥寮地方人士將於8日上午在台塑六輕廠特一號道路、砂石專用道、雲154道路等進入六輕主要道路抗爭，鄉公所今天邀請全體代表、村長及議員商討六輕工安事件的後續處理；台塑六輕則拋出「建立溝通平台」建議，與會人士舉手表決後多數通過，決定再給六輕一次機會，8日圍廠暫停。

台塑六輕總管理部總經理林善志表示，地方希望將每年敦親睦鄰輕費由7200元提高到1萬6800元，非他權限可以承諾，但他承諾回去會建議與地方建立「溝通平台」，也會邀請六輕內所有廠商都派代表參加，未來地方有什麼問題，都可以在平台溝通。

唯地方民代對六輕承諾信任度看法不一，是否支持六輕建議、是否暫停封路意見相左，甚至造成議員與鄉民代表差點發生肢體衝突，最後在多數決下，同意再給六輕一次機會。

麥寮鄉長蔡長昆在與會民意代表及村長的支持下，決定下週三發放六輕氣爆賠償金（六輕週三撥款），下週一就受理受災戶登記賠償申請，如果受災戶不同意賠償金額，可以不領取，改尋求公害賠償調處，六輕同意賠償總金額為1億1800萬元。

蔡長昆表示，溝通平台預計下週五早上召開。

另封路圍廠行動則暫時喊卡，視溝通平台會議召開結果及六輕誠意再決定未來動向。

蔡長昆強調，如果六輕沒有善意回應，未來就沒有「協調」這回事，地方將直接訴諸行動。

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