一年只有8天！北市動物園明起開放夜間入園

2019-07-05 13:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園每年只有在7、8月的8個週六，夜間延長開放至9點，今年為7月6日至8月24日。明天夜間開放首日登場的，是由台灣師範大學表演藝術研究所所長夏學理教授策劃編導、與國際知名生態藝術大師楊恩生教授以生命彩筆，透過畫作、音樂、彩繪、舞蹈、詩作、劇場聲效、原生態影像等元素，生態多媒體劇場「水‧彩」，晚間6點半至8點半，共演出7個子題的劇碼。

園方指出，生態多媒體劇場「水‧彩」將於7月6日於北市立動物園大門廣場進行演出，分為7個篇章包括授記、涓滴、靈動、奔騰、逆變、孤絕及回光，呈現置身於原始森林、廣闊平原、極地冰山等生態環境。

同時，從鋼琴演奏家、舞者、打擊樂者的身上，都能看到動物的形像、特質與姿態，將為觀眾帶來一場身歷其境的視覺與聽覺饗宴，並提供正確的生態知識，與一個靜下心來感受自然風光和美學藝術的空間。

睽違一年的動物園「動物夏夏叫」活動，今年以「瀕危動物奧運會」為主題，推出一系列好玩有趣的闖關活動，以結合肢體律動及動物知識，陪伴小朋友們度過快樂又充實的暑假！

園方表示，活動期間園區部分場館將延長開放至晚間9點，節目於下午5點開始，大門廣場主舞台有精采的動物知識有獎問答、勁歌熱舞、動物繪本說故事、生態電影欣賞等節目，及琳琅滿目好玩又好逛的野保市集。活動詳情可至台北市立動物園機關網站查詢。

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