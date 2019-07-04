「愛的書庫」與時俱進！ 逾2萬學生樂享「愛的數位書箱」

2019-07-04 23:39

〔記者林曉雲／台北報導〕「愛的書庫」與時俱進！台灣閱讀文化基金會與玉山文教基金會，7月10日起合辦兩天「數位書箱」研習，提升教師資訊教學專業知能，有效整合傳統教材與數位資源，促進教學教法的創新突破，將有116位借用愛的書庫資源的教師，以及對數位教學有興趣的國高中小學老師參與，也包括「玉山黃金種子計畫」學校的教師。

台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠表示，「數位書箱公益計畫」結合資訊科技及民間公益資源，讓孩子的學習搭載著數位網路，打破城鄉限制，目前共有1240台平板電腦，以資源循環共享的機制，曾在近390個學校流通、超過800位教師使用、2萬1000名以上的學生體驗這種數位閱讀學習模式。

陳一誠也說，玉山文教基金會、新竹物流、台灣米其林及台灣三星電子合作推動「數位書箱公益計畫」迄今4年，共提供1240台平板電腦供教師申請借用，於台中市、新竹縣、彰化縣、南投縣的國中小學，共設置15座數位愛的書庫，每座募集3箱數位書箱，並舉辦種子教師的培訓，透過教師引導學生善用科技媒材、正確運用網絡資訊，培養符合未來社會趨勢及自主學習探究、解決問題的能力。

玉山文教基金會董事長曾國烈表示，數位書箱除了可大量閱讀電子書，也是查詢資料及輔助教學的最佳工具，拓展學生在教室內的學習，例如社會課教師引導學生運用平板查詢歷史事件相關資料，小組彙整討論後，上台分享，數位書箱結合線上教學平台，幫助孩子進行差異化學習，能依照自己的學習節奏掌握速度，補足偏鄉學生的學習落差。

教育部國教署組長武曉霞將在研討會中，分享政府對於數位閱讀之規劃與推動，也邀請第一線實施數位閱讀教學的團隊教師，分享數位閱讀專題探究、資訊融入課程教學應用等課程。

目前已有302座「愛的書庫」成立揭牌，台灣閱讀文化基金會統計，這學期流通率為61％，代表整個學期平均有61％的書箱，都在孩子的手上，或者正準備到孩子的手上，而「愛的書庫」這學期循環次數為3.6次，代表每一個藍色書箱於這學期內，平均拜訪了3.6個班級、共度美好閱讀時光，另這學期託運件數約為4.5萬件，有4.5萬件藍色書箱送進教學現場。

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