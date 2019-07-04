中市議員發尋人啟事 找拍胸脯保證燈會自籌4億的盧秀燕

2019-07-04 20:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕因為台灣燈會補助款槓上中央，今日以缺席行政院會表示抗議。民進黨台中市議員黃守達表示，2016年台灣燈會同樣在直轄市桃園舉辦，中央補助3500萬元，何來差別待遇，他也希望有人可以幫忙找回當初在行政院會拍胸脯保證自籌4億元經費的盧秀燕。

台中市政府舉辦2020年台灣燈會，向中央爭取補助1億元，中央只同意給3000萬元，盧秀燕屢次爭取未果，今天臨時取消出席行政院會。鎮對此，黃守達表示，盧秀燕積極爭取台灣燈會在台中，本是美事一樁。但不知是沒做足功課，還是觀旅局長林筱淇沒提醒盧市長，中央補助經費有其公式，會依佈展區與交通接駁有所調整。

他指出，根據交通部觀光局的資料，2016年燈會同樣在直轄市桃園舉辦，中央同樣補助3500萬元。盧秀燕嚷嚷差別對待，真不知道道理何在？還是根本就在替將來燈會出包打預防針？

黃守達說，有誰可以幫忙找一下，當初那個在行政院會積極爭取燈會主辦權，拍胸脯保證自籌4億元經費的盧秀燕市長，現在人在哪裡嗎？

他表示，如果真的有心要為台中，「與其幼稚鬧脾氣杯葛，不如把握每一次與中央溝通的機會」，提出完整計畫，才真正有助於爭取經費，才會得到市民的認同。「不要好的不學，整天學韓國瑜市長凡事推中央」，台中人需要的是守護台中的大家長，「不是鬧脾氣等人哄的盧小小孩」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法